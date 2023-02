Beau van de Hagenhorst Z verkocht

Johnny Pals heeft zijn internationale springpaard Beau van de Hagenhorst Z (v. Big Star Jr. KZ) verkocht. De nieuwe amazone van de merrie is de jeugdamazone Anastasia Nielsen, zij komt uit voor Monaco.

Pals en Beau van de Hagenhorst Z wonnen in november afgelopen jaar de CSI2* Grand Prix in Opglabbeek en behaalden top drie-klasseringen in meerdere rankingproeven. “Beau was echt een droompaard en het is sportief gezien erg jammer dat ze verkocht is. Dit was wel eentje voor het grotere werk en ik had haar komend jaar graag ingezet, maar er was veel vraag naar haar en toen er een kwam langs kwam, is ze verkocht”, vertelt Pals. De verkoop kwam tot stand met bemiddeling van Thomas Fuchs.

Uit fokkerij Herman Verhagen

De Zangersheide-gefokte merrie is gefokt door Pals’ schoonvader Herman Verhagen, hij had de merrie ook nog in bezit. Beau van de Hagenhorst Z begon haar internationale carrière met Marco Sas en werd daarna door Charlotte Pals-Verhagen tot op internationaal 1,55m-niveau uitgebracht. Pals nam de merrie zes maanden geleden van zijn vrouw over.

