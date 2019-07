Beerbaum’s Chaman (20) in zijn stal overleden

Aan het einde van de dag, na zijn dagelijkste routine, is Chaman (Baloubet du Rouet x I Love You) in zijn stal overleden. De KWPN-hengst kende onder Ludger Beerbaum een zeer indrukwekkende carrière, met onder andere internationale overwinningen in Münster en Lyon. In 2014 eindigde de combinatie op de tweede plaats op de Wereldbekerfinale in Lyon.

Chaman werd in 1999 geboren bij BOA Agriculture in Enschede. Hij werd de eerste jaren gereden door Luciana Diniz, maar in 2011 nam Beerbaum de teugels over. Twee jaar geleden nam Chaman op CSI Riesenbeck op negentienjarige leeftijd afscheid van de sport.

De hengst is 20 jaar oud geworden.

Bron: Horses.nl/Ludger Beerbaum