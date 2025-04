Beezie Maddens gouden Olympiër Authentic overleden

Beezie Madden heeft afscheid moeten nemen van Authentic (Guidam x Katel xx). Onder Madden nam de KWPN-ruin deel aan twee Olympische Spelen en won zowel in Athene (2004) als in Hongkong (2008) teamgoud. Daarnaast was er in Hongkong individueel brons. Authentic werd 30 jaar.

De door H. Morsink uit Rijssen en G H. Morsink uit Wierden gefokte Authentic kwam als zesjarige bij Beezie Madden en beleefde een uiterst succesvolle carrière. Naast de medailles op de Spelen, waren er talloze topklasseringen waaronder de zege in de Grote Prijs van Aken. Daarnaast werd hij twee keer uitgeroepen tot ‘USEF Springpaard van het Jaar’. Authentic sprong zijn laatste internationale wedstrijd in 2009 in Calgary en genoot daarna bij Madden van zijn pensioen.

Enorm veel verschuldigd

“Buds intelligentie en vrolijke persoonlijkheid maakten hem uitzonderlijk om mee te werken en hebben hem door zijn vele grote prestaties, evenals zijn lange pensioen, heen geholpen. Zoveel van mijn grote ‘debuten’ in mijn carrière waren met hem als partner. Ik ben hem enorm veel verschuldigd en ben iedereen dankbaar, vooral mevrouw Wexner, die het mogelijk heeft gemaakt dat hij zo lang zo’n bijzonder deel van mijn leven is geweest”, aldus Beezie Madden over Authentic die in eigendom was van Abigail Wexner.

