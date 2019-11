Bennys Legacy maakt zijn naam waar met WB-zege in Thermal

Het was voor Adrienne Sternlicht een wel heel bijzondere overwinning, gisteren in de Wereldbekerkwalificatie van Thermal, aan de Westkust van de Verenigde Staten. Niet zozeer omdat haar trainer McLain Ward niet - zoals gebruikelijk bij topevenementen - aanwezig was (hij probeerde zelf in Toronto WB-punten te sprokkelen in de Oost-Amerikaanse liga), maar omdat haar nieuwe paard Bennys Legacy zijn naam helemaal waar maakte.

Bennys Legacy is vernoemd naar een Ierse jongen die het paard destijds als veilen kocht, vertelt Adrienne Sternlicht aan Worldofshowjumping.com. “Toen die jongen overleed, noemden ze het paard naar hem (Benny’s nalatenschap, red.). Mijn groom en manager Emma Chapman kende hem en was bij hem de dag voor hij overleed. Voor Emma was het iets emotioneels toen ik het paard kreeg. Afgelopen donderdag was de verjaarsdatum van zijn overlijden.”

Derde wedstrijd

De nieuwe combinatie was een instant succes: Thermal was nog maar het derde concours voor de leerling van McLain Ward en de zoon van Lupicor. Keri Potter en Adam Prudent stonden naast Sternlicht op het podium.

Bron: Horses.nl