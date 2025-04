Bondscoach Wout-Jan van der Schans tijdelijk niet actief

Wout-Jan van der Schans, bondscoach van de springruiters van TeamNL, is om gezondheidsredenen tijdelijk niet op concoursen aanwezig. Van der Schans wordt binnenkort geopereerd en hoopt snel weer van de partij te zijn.

Van der Schans is gelukkig wel in staat om zijn ruiters op afstand te volgen met alle moderne communicatiemiddelen die er zijn. In overleg met de ruiters en overige leden van het KNHS-begeleidingsteam van TeamNL zullen zijn taken worden ingevuld.

Bron: KNHS