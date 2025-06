Bundeskampioen Arezzo Man naar Iron Dames

De Franse Deborah Mayer, de oprichtster van Iron Dames, heeft Birkhof's Arezzo Man FBW (Arezzo VDL x Last Man Standing) aangeschaft. De DSP-hengst won vorig jaar de Bundestitel bij de vijfjarigen met Sophie Hinners in het zadel. Nu Arezzo Man zich bij het Iron Dames-team heeft gevoegd, ziet het er naar uit dat hij in de toekomst behouden blijft voor Hinners, die ook deel uitmaakt van het vrouwelijke eliteteam.

Na de Bundeschampionate van vorig jaar namen Richard Vogel en David Will, die samen met Hinners V&W Equestrian runnen, over. Recent reed Vogel de compacte schimmelhengst op twee Bundeschampionate-kwalificaties. In Ladenburg was er een 9,3, in Viernheim zelfs een 9,8.

Toekomst als dekhengst onzeker

“Wij geloven dat Arezzo Man de kwaliteit voor grote kampioenschappen in huis heeft. Nu Deborah Mayer de hengst heeft vastgelegd, is de kans veel groter dat Sophie Hinners langdurig op hem kan rekenen. Of hij als dekhengst ingezet zal blijven worden, is in ieder geval geen prioriteit”, aldus Richard Vogel tegenover Züchterforum.

Thomas Casper, directeur van Gestüt Birkhof, heeft tot eind 2025 nog een overeenkomst. Tot die tijd blijft Arezzo Man op Birkhof en daarmee ook beschikbaar voor de fokkerij.

