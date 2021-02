Burgemeesters Vejer en Conil de la Frontera willen Sunshine Tour cancelen

De burgemeesters van Vejer en Conil de la Frontera, in Cádiz, hebben verzocht om uitstel van de Sunshine Tour. Deze tour begon gisteren en heeft 400 ruiters uit 40 landen, hun grooms en 2.000 paarden naar het gebied getrokken. Dit terwijl het gebied in kritieke toestand is als gevolg van de coronavirus-pandemie.

Manuel Flor, burgemeester van Vejer, de gemeente waar de tour plaatsvindt, heeft met de organisatoren gecommuniceerd hoe de situatie van het gebied is. Gezien de weigering van de organisatoren om de tour te stoppen, ging Flor naar het ministerie van Volksgezondheid.

Ruim 40 nationaliteiten

“Het is niet aan te raden om dit evenement te houden dat een groot aantal deelnemers trekt van meer dan 40 nationaliteiten. Helemaal wanneer de EU adviseert om de mobiliteit tussen landen te verminderen en de regering van Spanje om reizen binnen het land zelf te verminderen”, schreef de burgemeester op zijn sociale netwerken.

Burgemeester van Conil

Hoewel het evenement wordt gehouden op de faciliteiten van Dehesa Montenmedio, heeft Juan Bermúdez, burgemeester van de naburige stad Conil de la Frontera, gisteren besloten om het verzoek te steunen. Ook Bermúdez heeft het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om tussenbeide te komen.

Gezondheid in gevaar

Juan Manuel Bermúdez steunt het verzoek omdat ‘de meeste’ mensen die aan de Sunshine Tour meedoen, in Conil zullen blijven. “Ik ben het er niet mee eens dat het houden van een evenement van deze grootte kan worden toegestaan. De circulatie van de deelnemers en aanwezigen in de omliggende steden wordt mogelijk gemaakt, wanneer vrij verkeer tussen deze gemeenten niet is toegestaan. Vooral wanneer de gezondheid van de bevolking wordt aangetast door de binnen- en buitenlandse deelnemers,” geeft de burgemeester aan.

Gezondheidsverklaring

De 27e editie van de Sunshine Tour begint vandaag en biedt een programma aan waarin zeven weken lang 38 kwalificatie-evenementen voor de Longines-wereldranglijst en zes kwalificerende grote prijzen voor de Olympische Spelen van Tokio worden verreden. Op haar website legt de organisatie uit dat deze editie zal plaatsvinden “onder de strengste sanitaire controles en achter gesloten deuren met exclusieve toegang voor ruiters en grooms die een verklaring van perfecte gezondheidstoestand bij zich moeten hebben.”

Ministerie van Toerisme

In afwachting van het antwoord van het ministerie van Volksgezondheid op de vraag van de burgemeesters, meldde het ministerie van Toerisme vandaag dat het deze wedstrijd promoot. Na het benadrukken van de “strikte” veiligheids-, hygiënische en sanitaire maatregelen om de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden, legt Toerisme uit waarom het dit evenement ondersteunt. Het zal “het imago van Andalusië als locatie voor grote sportevenementen” versterken en “een directe invloed hebben op het publieke potentieel van interesse in paardensport toerisme.”

Bron: Andalucia Informacion/Horses.nl