BWP-hengst Action-Breaker overleden

Voormalig internationaal springpaard en dekhengst Action-Breaker (Heartbreaker x Lys de Darmen) is overleden. De hengst, die de afgelopen elf jaar van zijn sportieve pensioen genoot, is 26 jaar oud geworden.
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