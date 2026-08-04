BWP-hengst Action-Breaker overleden

Savannah Pieters
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Sergio Alvarez Moya met Action-Breaker. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Voormalig internationaal springpaard en dekhengst Action-Breaker (Heartbreaker x Lys de Darmen) is overleden. De hengst, die de afgelopen elf jaar van zijn sportieve pensioen genoot, is 26 jaar oud geworden.

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