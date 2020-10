Cambridge de Hus van Jérôme Guery naar Edwina Tops

Jérôme Guery vormt niet langer een combinatie met de door Xavier Marie gefokte Cambridge de Hus (Conrad de Hus x Unistar). Guery heeft de achtjarige SF-ruin verkocht aan Edwina Tops-Alexander. De kersverse combinatie debuteerde vandaag op CSI St. Tropez en sprong daar een foutloze ronde.

Jérôme Guery debuteerde begin 2019 met Cambridge de Hus in de internationale sport. Later dat jaar sprong de ruin ook onder Patricia Guery en vervolgens nam haar echtgenoot de teugels weer over. Jérôme reed zijn laatste wedstrijd met Cambridge de Hus vorige maand in Bonheiden. Daar won het duo de Grote Prijs over 1,45 m.

Bron: Horses.nl