Carsten-Otto Nagel na 30 jaar weg bij Stall Moorhof

De geruchten gingen al langer de ronde, maar nu is officieel bekend gemaakt dat Carsten-Otto Nagel na 30 jaar bij Stall Moorhof vertrekt. Daarmee komt er voor beide partijen een einde aan een zeer succesvolle samenwerking. Nagel verhuist samen met zijn vrouw Mylene Diederichsmeier naar een accommodatie in Bremen-Lilienthal. De Duitse springruiter blijft nog wel samenwerken met zijn voormalig werkgever.

In de afgelopen drie decennia boekte Nagel zijn grootste successen met de Holsteiner-merrie Corradina (Corrado I x Sandro). In 2010 wonnen ze met het team goud op de Wereldruiterspelen in Lexington en een jaar later was er teamgoud en individueel zilver op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Ook won Nagel de Duitse Spring-Derby met twee paarden van Stall Moorhof: in 1999 met Wienerwirbel en in 2010 met Lex Lugar (Lordanos x Landadel).

Dit jaar kreeg de Duitser een zware klap te verwerken. Vlak voor aanvang van de Duitse kampioenschappen kreeg zijn paard L’Esperance (Lord Z x Corrado I) op het concoursterrein koliek. De merrie werd behandeld, maar brak bij het opstaan haar been en was niet meer te redden.

Bron: St. Georg/Horses.nl