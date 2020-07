Cartoon Tame naar Eric Lamaze

Eric Lamaze heeft een nieuw talent gevonden in Cartoon Tame (Conrad de Hus x Quadam de Revel). De Canadees bracht de achtjarige ruin afgelopen week aan start in Opglabbeek. Fokker Denis Brohier is razend enthousiast dat de Selle Français-gefokte ruin bij Lamaze op stal terecht is gekomen.

Cartoon eindigde op vierjarige leeftijd vijfde op het kampioenschap in Fontainebleau en kende ook op vijfjarige leeftijd een succesvol jaar. Op zesjarige leeftijd nam Christian Hermon de teugels over en de hengst werd gecastreerd. “Eenmaal geruind, hadden we niet meer hetzelfde paard. Hij sprong aan het begin van het seizoen teleurstelling en ook al boekte hij vooruitgang, presteerde hij niet meer als voorheen”, vertelt fokker Denis Brohier aan Stud for Life.

Terug in het vizier

Brohier besloot Cartoon aan het eind van dat jaar te verkopen. “Het volgende jaar kwam hij onder het zadel bij Jeroen Zwartjes, maar hij werd weer verkocht en toen ben ik hem uit het oog verloren.” Op een gegeven moment kwam de ruin weer in het vizier. Claire KcKean reed hem in Wellington en Eric Lamaze liet zijn oog op het paard vallen. “Hij zegt dat het een kleine ster is. We hopen dat ze samen een fantastische carrière hebben en het is voor ons fantastische reclame met nog een ‘Tame’ op het hoogste niveau”, aldus Brohier.

Bron: Stud for Life