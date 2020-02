Catchar Mail naar Peder Fredricson

De AES en bij Selle Français goedgekeurde Catchar Mail (Diamant de Semilly x Calvaro Z) heeft een stal betrokken bij Peder Fredricson. De hengst werd voorheen gereden door Francois Xavier Boudant en stond onlangs enkele weken bij Edward Levy op stal, die hem aan start bracht in Kronenberg.

Eigenaar Bernard Le Courtois werkte jarenlang samen met de stoeterij in Flyinge, waar Fredricsons vader destijds manager was. “Hij is meerdere keren bij ons op stal geweest om de jonge paarden te proberen en ik heb altijd gezegd dat ik hem op een dag één van mijn paarden zou toevertrouwen. Vaak worden paarden echter al eerder verkocht, maar ik denk dat Catchar hem goed past”, aldus Le Courtois.

Bron: Stud For Life