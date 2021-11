Cento Lano (17) met pensioen

Met een afscheidsceremonie heeft Cento Lano (Cento Lano x Eoghan du Mervaux) afgelopen weekend in Praag afscheid genomen van de sport. Onder Ondrej Zvara nam de hengst deel aan drie EK's en een WK. De 17-jarige schimmel mag nu van zijn pensioen gaan genieten.

Het eerste Europees kampioenschap dat Cento Lano onder zijn Tsjechische ruiter Ondrej Zvara sprong was in 2015 in Aken. In 2017 in Gothenburg waren ze er opnieuw bij en hun derde EK was dit jaar in Riesenbeck. Daarnaast nam het duo in 2014 deel aan de Wereldruiterspelen in Caen.

Lange erelijst

Op hun lange erelijst prijken verder meerdere top drie klasseringen in Grote Prijzen. Cento Lano sprong zijn laatste internationale wedstrijd afgelopen september op het EK in Riesenbeck. Daar werd het duo 19e in de individuele finale.

