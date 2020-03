Chacco Blue-zoon Carollo verder onder Hardin Towell

Carollo (Chacco Blue x La Piko S) vervolgt zijn carrière onder het zadel van Hardin Towell. De elfjarige Mecklenburger kwam vorig jaar in het nieuws toen zijn toenmalig ruiter Andrew Kocher hem na de winst in de Queen Elizabeth II Cup in Calgary en drie zware rondes toch aan start bracht in de Derby.

Kocher reed Carollo vervolgens in september vorig jaar voor het laatst de ring in en droeg toen de teugels over aan Sharn Wordley, die de ruin in februari dit jaar aan start bracht in Wellington. Ondertussen hadden eigenaren Anton en Michele Marano al contact met Towell, maar die was nog herstellende van een ongeluk. Inmiddels is de Amerikaanse ruiter de ruin rustig aan het voorbereiden op de gezamenlijke wedstrijdcarrière, die na de ‘corona-stop’ van start kan gaan.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl