Chili van Ashford Farm naar Rodrigo Pessoa

De Braziliaanse topruiter Rodrigo Pessoa heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is Chili (Consolidator x Berlin). De negenjarige Westfaalse merrie was in eigendom Ashford Farm en werd door Marlon Modolo Zanotelli succesvol uitgebracht in de internationale sport.

Chili werd eerder gereden door Joseph Clayton. In juli 2020 nam Marlon Modolo Zanotelli de teugels over. Hij leidde de merrie verder op naar 1,50 m.-niveau en behaalde een flink aantal hoge klasseringen. Nu is het dus de beurt aan Pessoa. Zijn sponsor Artemis Farms kocht de merrie van Enda Carroll van Ashford Farm.

Bron: Horses.nl/WoS