Chinese investeerder legt Bundeskampioene Chaqueen vast voor David Will

Chaqueen (Chacoon Blue x Quicksilber) blijft behouden voor David Will. De Chinese investeerder Fuying Zhang heeft de achtjarige Hannoveraanse merrie, die vorig jaar overtuigend Bundeskampioene werd, voor de Duitse ruiter vastgelegd.

Zuying Zhang en V&W Equestrian, de stal van Richard Vogel en David Will, hebben al langere tijd een samenwerking. Zo is Zhang ook eigenaresse van Churchill (v. Cassito), die met Vogel en diens vriendin Sophie Hinners in de internationale sport actief is.

Chaqueen won vorig jaar beide kwalificaties op de Bundeschampionate en won vervolgens ook de finale op 1.45m-niveau. De merrie liep vier maanden daarvoor nog landelijk op A (90cm) en L (1.10m)-niveau, maar David Will herkende het talent van de merrie en kreeg haar in no-time op het fikse zevenjarigen-niveau.

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter