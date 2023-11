Chopin VA van geschorste Karlsson naar Peder Fredricson

Peder Fredricson heeft de teugels van Mathilda Karlssons Olympische paard Chopin VA (v. Casall) overgenomen. Karlsson is tot 15 januari 2025 geschorst wegens het niet nakomen van de verplichte dopingcontroles.

“Ik ben blij dat Peder Chopin wil uitbrengen, nu ik dat zelf niet kan”, vertelt Karlsson aan World of Showjumping. Fredricson reed de Holsteiner-hengst op de Jönköping Horse Show. Op zondag 5 november eindigden ze op plaats vijftien in de nationale Grand Prix over 1,45m. “Ik hoop dat Peder Chopin net zo leuk vindt als ik doe en dat ze samen veel succes hebben.”

Bron: World of Showjumping