Chris Pratt wint Youngsters Cup in Aken

In Aken is zojuist een Youngsters Cup verreden voor zes- en zevenjarigen paarden. Chris Pratt wist te winnen met Newberry Balia NL (Emerald x Vincenzo). Zij reden een foutloze ronde in 58,74 seconden.

Laura Klaphake met Concollon PS (Conthargos x Chacco Blue) eindigde op de tweede plaats. Zij finishte foutloos in 59,80 seconden. Op de derde plaats eindigde Richard Vogel met Stardust Degli Assi (Sandro Boy x Natal). Vogel reed foutloos in 59,93 seconden.

Van Asten en Schuttert

Leopold van Asten en Frank Schuttert reden ook mee in deze rubriek. Leopold van Asten reed met Nino du Roton (Iron Man van de Padenborre x Codex). Dit duo reed een foutloze rit in 70,52 seconden. Frank Schuttert reed met Intouchable (Untouched x Diarado) foutloos in 79,17 seconden.

Bron: Horses.nl