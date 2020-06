Christian Ahlmann accepteert boete na aantreffen verboden stof

Op CSI Leipzig werd Mandato van de Neerheide (Emerald x Pommeau du Heup) van Christian Ahlmann positief getest op een gecontroleerd medicijn, een stof die gebruikt mag worden bij behandeling, maar verboden is op concours. De Duitse springruiter heeft een administratieve boete geaccepteerd, maar geeft aan niets van toegediende medicijnen af te weten.

De ruiter won op de Wereldbekerkwalificatie in januari dit jaar een jonge paardenproef met de ruin. Na de proef werd er bloed afgenomen, waarin de stof Dexamethason werd aangetroffen. De FEI classificeert deze ontstekingsremmende stof als gecontroleerd medicijn, maar niet als doping.

Boete

De FEI startte hierna een medicatieprocedure. Ahlmann kreeg als verantwoordelijke de gelegenheid om naar het FEI-tribunaal te gaan of een administratieve boete. Hij koos voor het laatste. Dit omvat een boete, de proceskosten en het schrappen van de uitslag in Leipzig.

Streng management

“Mandato van de Neerheide is in de afgelopen zes maanden niet met medicijnen behandeld. Dat is allemaal in het behandelboek genoteerd. Het strenge management dat voor kaderpaarden geldt, gaat bij ons voor alle paarden op, ook voor de jonge paarden”, verklaart Ahlmann.

Onbevredigende situatie

“Noch mijn medewerkers als ikzelf hebben op het concours in Leipzig mijn paard van een medicijn voorzien. Ik heb mij aan alle reglementen gehouden en hebben van alles geprobeerd om dit voorval te kunnen verklaren. Deze situatie is voor mij heel onbevredigend.”

Verantwoordelijk

Ahlmann geeft aan zich er bewust van te zijn dat een ruiter 24 uur per dag verantwoordelijk is voor zijn paard. “Als ruiter ben ik de verantwoordelijke persoon voor mijn paarden. Ik heb de straf en de consequenties maar te accepteren”, aldus Ahlmann.

Bron: Pferd Aktuell/Christian Ahlmann