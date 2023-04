Christian Ahlmann door val langs de kant

De etappe van de Global Champions Tour in Mexico City is afgelopen weekend voor Christian Ahlmann voortijdig beëindigd. De ruiter viel in het 1,55 m van de hengst Solid Gold Z (v. Stakkato Gold), brak daarbij zijn pols en moest geopereerd worden. Daardoor staat Ahlmann voorlopig verplicht langs de kant.

Het is nog niet duidelijk hoelang Christian Ahlmann rust moet houden. “Het zal zeker zes weken duren”, aldus Ahlmann. Na zijn val werd hij geopereerd in Mexico City en is zijn pols vastgezet met een plaat. Dinsdagavond is de ruiter in Duitsland aangekomen.

Bron: St. Georg