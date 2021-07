Christian Ahlmann’s Take a Chance on Me Z verkocht aan Suus Kuyten

Christian Ahlmann's 12-jarige Zangersheide-hengst Take A Chance on Me Z (v. Taloubet Z) is door bemiddeling van Stal Houtzager-Kayser verkocht aan de Nederlandse springamazone Suus Kuyten. In 2019 won Ahlmann met de hengst de CSI5* Grand Prix in Parijs. Ook behaalde het paar een derde plaats in de Grand Prix in Berlijn en Villach. Nu gaat Suus Kuyten verder met de vos.

Suus Kuyten vertelt op Facebook: ”Welkom Take A Chance On Me Z! We zijn superblij met deze nieuwe aanwinst! Ik kan niet wachten om deze geweldige hengst te showen.” Ook laat de amazone een filmpje zien waarop ze samen met Take a Chance on me Z springt. Bekijk het filmpje hier!

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter/Facebook