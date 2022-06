Christina Liebherr trekt zich terug uit de wedstrijdsport

Door het terugtrekken van de sponsor en eigenaar van haar paarden en de verkoop van La Baumetta, de accommodatie waar Christina Liebherr zich de afgelopen 22 jaar gevestigd had, heeft de Zwitserse amazone besloten zich uit de actieve wedstrijdsport terug te trekken. "Zonder deze essentiële basis en in deze situatie, is het voor mij niet meer mogelijk om de sport te beoefenen zoals ik dat geleerd heb en denk dat het goed is."

“Daarom heb ik na zeer lang en zorgvuldig overwegen en met pijn in mijn hart besloten om mij terug te trekken uit de actieve wedstrijdsport als springamazone. In de toekomst wil ik mij toeleggen op andere, nieuwe uitdagingen en professionele projecten.”

Verkoop

“Hier zijn verschillende redenen voor. Allereerst heeft de sponsor en eigenaar van mijn paarden besloten om, vanwege zijn leeftijd, de sport en de paardenfokkerij stop te zetten en de paarden te verkopen. Daarnaast heeft de eigenaar van stal La Baumetta, waar mijn hart en ziel ligt en waar ik de afgelopen 22 jaar heb geleefd en gewerkt, ook besloten het te verkopen.”

Nieuwe wending

“Daarom is het nu tijd voor een nieuwe wending in mijn leven en om iets compleet nieuws aan te pakken. Ik heb verschillende ideeën en opvattingen, maar er is nog niets zeker. Zodra ik meer weet, zal ik dat bekend maken.”

Toekomstpaarden

“In de toekomst zal ik in ieder geval wel blijven rijden en mijn eigen jonge paarden opfokken en trainen. Helaas zijn de nakomelingen van mijn succesvolle paarden Casanova, Calas Sitte, Eagle Eye, Queen du Chateau, Crumble en Fun Again nog te jong om het stokje van mijn huidige wedstrijdpaarden over te kunnen nemen. Maar ze hebben veel potentie en ik wil hen graag in de weg naar de top begeleiden.”

Dankbaar

“Ik rijd al dertig jaar wedstrijden en ik ben blij met alles wat ik heb bereikt en kijk uit naar de toekomst. Ik ben heel blij met en dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken in de springsport. Vooral van de paarden heb ik veel over het leven geleerd. Zij moeten zich nu aanpassen een hun nieuwe stal, nieuwe ruiter, nieuwe groom en nieuwe situatie. Deze unieke wezens verdienen het, dat we ze elke dag met het grootst mogelijke respect, vertrouwen en zorg verzorgen.”

Bron: Instagram Christina Liebherr