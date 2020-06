Cian O’Connor en Ashford Farm leggen Highlight Z vast

Coronacrisis of niet, een handel kan snel plaatsvinden. Enda Carroll van de Ashford Farm en topruiter Cian O’Connor kochten zondagavond in no-time de vierjarige Highlight Z (v. Hotspot) van fokker Willem van Hoof uit Biest-Houtakker en de Britse mede-eigenaresse Daniel Ryder.

Cian O’Connor is razend enthousiast over de hengst uit de halfzus van Untouchable 27 en Escape Z: “We moeten nu alleen nog maar geduld houden, het doel is om hem tot als achtjarige te houden. We denken dat het een toekomstig Grand Prix-paard is.”

In de picture

Dankzij het openstellen van paardensportwedstrijden in België sinds de lockdown, sprong Highlight Z zich in Bonheiden in de picture onder Daniel Ryder en verspreidde het nieuws over dit jonge fenomeen zich als een lopend vuurtje. Tot in Ierland.

Gelijk gebeld

“Ik werd gebeld door Ross Mulholland, een ruiter van me. Hij zit momenteel op de Ashford Farm, totdat mijn nieuwe stal volgende week in Dublin opent. Toen ik hoorde dat de hengst van Willem van Hoof was, belde ik hem meteen. Ik had van hem al een Chacco Blue x Heartbreaker-veulen gekocht en vorige week is bij hem een Chacco Blue x Heartbreaker x Baloubet du Rouet-veulen uit de halfzus van Ben Maher’s Explosion W geboren. Die kocht ik als embryo en ik liet de draagmerrie bij hem brengen.”

Nice and easy deal

Het telefoontje op zondag werd snel opgevolgd. ’s Avonds kon de vos uitgeprobeerd worden en op maandag is hij gekeurd en betaald. “Ik kon er niet bij zijn omdat we vanuit Ierland nog niet mogen reizen. Maar Ross heeft hem uitgeprobeerd op de Ashford Farm en was razend enthousiast. Enda Carroll ook, met wie ik vaker zaken doe en een fijne samenwerking heb. We waren het er snel over eens. Het was een ‘nice and easy deal’.”

Eerst pauze

De verwachtingen van Highlight Z zijn hoog. “Ja, er is nog een lange weg te gaan, maar hij heeft veel kwaliteit. Hij is al zover in zijn opleiding voor een vierjarige dat hij eerst een pauze krijgt. Ik denk dat hij pas op zijn zesde meegaat naar de Sunshine Tour. Als ze zo goed zijn moet je rustig blijven en ze niet teveel laten doen op jonge leeftijd. Ik denk dat we er straks alle kanten mee op kunnen qua handel. Geweldig te rijden door een amateur, maar ook interessant voor een professional. ‘He ticks all the boxes’.”

Castreren

Ondanks zijn interessante afstamming zal Highlight gecastreerd worden. “Belangrijkste is de sport. We zullen wat sperma gaan invriezen en daarna castreren. Hij is veel hengst. Niet moeilijk, maar hij is luidruchtig, onrustig op de wagen en wandelt veel door de stal. Wij denken dat zijn kwaliteit van leven verbetert als hij geen last meer van zijn hormonen heeft.”

Afstamming

Highlight stamt af van de achtjarige Hotspot, zoon van Hors la Loi II uit de befaamde lijn van wereldbekermerrie Qerly Chin. Moeder Quinesse Z (v. Quinar) is een halfzus van de 5* Grand Prix hengst Untouchable 27 (v. Hors la Loi II), populair onder veel fokkers, en de achtjarige beloftevolle Escape Z (v. Emerald) die vorig jaar zijn eerste 1,45 m. proeven sprong onder Harrie Smolders.

Bron: Persbericht