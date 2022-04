Een kleine week geleden werd de verkoop van David Wills EK-paard C Vier (Cardento x Concorde) aangekondigd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Cian O'Connor de nieuwe ruiter van de door W. Wolters gefokte Holsteiner is.

De Duitse website Spring-Reiter.de maakte gisteren bekend dat O’Connor de teugels van C Vier heeft overgenomen. De ruin en David Will werden eerder deze maand nog zesde in de FEI Wereldbekerfinale.

Bron: Spring-Reiter