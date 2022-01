Clooney is FEI Horse of a Lifetime

Afgelopen weekend zette de FEI Martin Fuchs' Clooney (Cornet Obolensky x Ferragamo) in het zonnetje als FEI Horse of a Lifetime. De Europees kampioen van 2019 was één van de favorieten voor de titel op de Europese kampioenschappen vorig jaar, maar in augustus raakte de nu zestienjarige Westaler ernstig geblesseerd: hij brak zijn bovenarm bij een glijpartij in de wei.

Na zijn ongeluk werd Clooney op de universiteitskliniek in Zürich geopereerd. In september zette hij zijn eerste stappen buiten zijn revalidatiebox op de kliniek en nog een maand later werd de schimmel thuis verwelkomd.

Bijzondere kennismaking

In het artikel van de FEI blikt Fuchs onder andere terug op zijn eerste ritje op Clooney. “Clooney raakte in paniek, sprong in de lucht en ik viel er af”, vertelt de Zwitserse ruiter. Desondanks was er een klik en de ruin werd voor de toen pas 21-jarige Fuchs aangeschaft.

Opvallende actie

De ruin ontwikkelde zich goed en in 2015 maakten ze deel uit van het Zwitsers team dat brons won op de Europese kampioenschappen. Een jaar later waren ze erbij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar ze individueel op de negende plaats eindigde. Datzelfde jaar leek het duo op een grote overwinning op CHIO Aken af te stevenen, maar toen een steward de poort bij de ingang opende, leek Clooney te denken dat hij klaar was, steigerde en rende de arena uit.

Omzetten in iets positiefs

“Ik denk daar nog steeds wel eens aan, maar niet op een slechte manier. Ik heb er van geleerd en geprobeerd deze ervaring in iets positiefs voor de toekomst om te zetten. In mijn beleving was dat de juiste manier om er mee om te gaan”, vertelt Fuchs. De verdere carrière verliep met onder andere een vierde plaats in de FEI Wereldbekerfinale 2017, brons op het EK 2017, individueel zilver op de Wereldruiterspelen 2018 en natuurlijk goud op het EK 2019.

