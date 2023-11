Conor Drain vertrekt naar de stallen van Bart Hasselbeke

Conny Viscaal laat via Facebook weten afscheid te hebben genomen van stalruiter Conor Drain. Na een periode van ongeveer tien jaar gaat de Ier een nieuwe uitdaging aan op de stal van Bart Hasselbeke.

”Na vele mooie sportieve jaren gaan onze wegen zich scheiden. Wij wensen Conor Drain veel succes in de toekomst, ” schrijft Conny Viscaal samen haar dochter Joy op facebook. De ruiter heeft voor de familie Viscaal afgelopen jaren vele paarden gereden van het laatste tot het hoogste niveau, waarbij de recent verkochte ruin Imagine (v.Cassini Gold) één van de uitblinkers was.

Bart Hasselbeke

In een reactie aan het Hippisch Twente laat Bart Hasselbeke weten uit te kijken naar de komst van Conor Drain. ”Met Conor hopen we de handel uit te gaan breiden. Daarnaast is hij een prima ruiter en dus een mooie verrijking voor onze stal,” aldus Hasselbeke.

Bron: Horses.nl/Facebook/Hippisch Twente