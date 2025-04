Contimaloua PS naar Malin Baryard Johnson

Malin Baryard Johnson heeft de teugels van Contimaloua PS (v. Continental Blue) van Eiken Sato overgenomen. De door Paul Schockemöhle gefokte zevenjarige merrie sprong met de Japanner international 1,35m en won in april nog een zevenjarigen-rubriek in Arezzo.

Contimaloua PS werd aangeschaft door Baryards sponsor H&M. “We kunnen niet wachten totdat Malin en Contimaloua elkaar leren kennen en we kijken er naar uit om deze reis te volgen”, aldus team H&M. Contimaloua sprong in maart voor het eerst internationaal. In vijf van de zes rubrieken die ze sprong bleef ze foutloos, vier keer daarvan eindigde ze bij de beste zes.

Halfzus Carlotta

De merrie is gefokt uit Ramanuja (v. Balou du Rouet). Deze merrie is een halfzus van de internationale 1.60m-hengst Sergeant Pepper I en bracht zelf ook al een aantal internationale springpaarden. De bekendste daarvan is Carlotta (v. Conthargos), die met Johnny Pals succesvol was in het 1.60m.

