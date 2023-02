Geen CSI Eindhoven dit jaar: Door festival kan bestuur bodemkwaliteit niet garanderen

De 51e editie van CSI Eindhoven gaat dit jaar niet door. Het bestuur heeft besloten om het internationale concours, dat gepland stond in het weekend van Hemelvaart (van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei) op de Karpendonkse Plas in Eindhoven, niet te laten plaatsvinden. Doordat te kort voor het CSI op hetzelfde terrein een festival is gepland, kan het bestuur van het hippische event de bodemkwaliteit niet garanderen.

Het CSI-bestuur werd in 2022 verrast door het gegeven dat een festival kort voor het concours op hetzelfde evenemententerrein zou worden gehouden. Niettemin kon het gratis toegankelijke CSI Eindhoven, dat gedurende vier dagen ongeveer 50.000 bezoekers trekt, door de extreme droogte van het voorjaar van 2022 toen wél doorgaan.

Vorig jaar gered door zonovergoten voorjaar

“Als het vorig jaar had geregend, had het terrein veel geleden van het festival waardoor de grond te slecht was geweest om CSI te kunnen laten doorgaan. Dan waren we destijds gedwongen geweest om de stekker op het laatste moment uit ons evenement te moeten trekken, met alle financiële gevolgen van dien”, blikt bestuurslid Leopold van Asten van CSI Eindhoven terug. “Het zonovergoten voorjaar heeft ons vorig jaar gered.”

Nog geen financiële verplichtingen

Het CSI-bestuur had van de gemeente Eindhoven begrepen dat het festival dit jaar niet opnieuw vlak voor CSI Eindhoven zou worden gehouden. Van Asten: “Nu dat helaas toch het geval blijkt, moeten we handelen. Daarom hebben we helaas moeten besluiten de 51e editie van CSI Eindhoven dit jaar niet te laten doorgaan. Op dit moment zijn we nog geen financiële verplichtingen aangegaan die straks voor vervelende verrassingen kunnen zorgen.”

Vervolg in 2024?

Het bestuur van CSI Eindhoven is in gesprek met de gemeente Eindhoven over een oplossing voor 2024 en verder. De gemeente geeft aan voor de evenementenkalender van 2024 zijn best te zullen doen om de periode tussen een ander evenement en CSI Eindhoven te gaan oprekken, zodat een goede bodemkwaliteit wel kan worden gegarandeerd.

Bron: Eindhoven Business