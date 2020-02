Cue Channa (14) teruggetrokken uit de sport

Malin Baryard-Johnsson heeft besloten de veertienjarige Cue Channa (Cardento x Robin I Z) uit de sport terug te trekken en in te zetten voor de fokkerij. Volgens de Zweedse amazone is de merrie, die in 2017 deel uit maakte van het zilveren EK-team en deelnam aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, mentaal niet meer in staat is om op topniveau te presteren.