Dallas-zoon Dallas du Rouet is DSP kampioen vrijspringen

Dallas du Rouet (Dallas x Balou du Rouet) heeft het DSP kampioenschap vrijspringen gewonnen. De DSP Freispring-Cup maakt inmiddels al acht jaar lang deel uit van het programma van de Wereldbekerwedstrijd in Leipzig en is daar altijd één van de hoogtepunten. Winnaar Dallas du Rouet lijkt niet alleen in naam op zijn ouders, maar ook in zijn springkwaliteiten.

Dallas du Rouet sprong naar de winst in een sterk deelnemersveld en dat wekte ook gelijk de interesse van kopers. Hij wisselde niet lang daarna namelijk van eigenaar. Het reservekampioenschap in Leipzig ging naar Carl Gustav (Comme il faut x Brandenburger) en de top drie werd compleet gemaakt door Casmaron (Chacoon Blue x Carismo).

Bron: Equitaris

