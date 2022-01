Dani en Alan Waldman van Putten naar Amsterdam

"Bye Putten", schrijft Dani Waldman deze week op haar instagrampagina. De Amerikaans-Israëlische springamazone en haar man, de uit Amerika afkomstige fokker en handelaar Alan Waldman, zijn verhuisd. Het tweetal woont nu, met de kinderen van Alan, in Amsterdam.

De boerderij van het tweetal in het buitengebied van Putten stond al enige tijd te koop. De keuze waar ze voor stonden was wonen zonder paarden aan huis, of op een plek waar nog meer ruimte zou zijn voor fokkerij, sport en opfok. Met een woning in Amsterdam en de paarden van Alan in Waddinxveen is duidelijk voor optie één gekozen.

Nieuw leven

“Het voelt als het begin van een heel nieuw leven”, schrijft ‘flying feathers’ op haar pagina. ‘I couldn’t be more excited for what the future holds…it’s a big unknown but the excitement is overwhelming and I can’t stop jumping up and down in anticipation.’

Inmiddels is Dani vertrokken naar Spanje om de paarden te vergezellen en voor te bereiden op de sunshine tour.

