Dani Waldman neemt pauze van de paardensport

Dani Waldman hangt haar rijlaarzen voorlopig aan de wilgen. De Israëlische springamazone heeft op Instagram aangekondigd dat ze voorlopig een pauze van de paardensport neemt. "Ja, ik heb gesprongen, maar ik ben ook dol op mode, eten en reizen. Ik neem een pauze van de sport om een nieuwe weg in te slaan."

“Mijn identiteit wordt al bijna dertig jaar gevormd door één allesbepalend element: dat ik een professionele springamazone ben. Het is een geweldige reis geweest, maar een persoon is niet slechts één ding en het is tijd dat ik mijn andere passies nu volop ga verkennen. Paarden blijven altijd een deel van wie ik ben, maar nu is mijn identiteit aan het veranderen en ik ben het mezelf verschuldigd mijn hart te volgen. Deze reis is nog maar net begonnen”, aldus Waldman.

Bron: Instagram Dani Waldman