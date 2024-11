Daniel Blumans’ Ladriano Z met sportief pensioen

Afgelopen zomer nam Daniel Bluman nog deel aan de Olympische Spelen van Parijs met de zestienjarige Ladriano Z, waar hij door het springen van een foutloze ronde in de teamcompetitie Israël naar een historische negende plek bracht. Nu heeft Bluman het pensioen aangekondigd van de Lawito-zoon.

In de afgelopen tien jaar won het duo veertien internationale Grand Prix’s met als hoogtepunten de winst in de Rolex Grand Prix van Rome (2019) en de overwinning in de Hampton Classic Grand Prix van 2023. Met Bluman in het zadel nam de ruin ook deel aan de Wereldruiterspelen van Tryon (2018), de Europese Kampioenschappen in Rotterdam (2019), de Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en de Wereldbekerfinale in Omaha (2023).

“Hij stond in 2019 als de nummer één op de wereldranglijst, hij sprong elk groot kampioenschap – Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Wereldbekerfinales en Europese kampioenschappen – en won meer dan 2 miljoen dollar aan prijzengeld. Ons laatste doel was de Olympische Spelen van Parijs, waar hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de historische negende plaats van team Israël”, aldus Bluman op Instagram.

Bron: Horses.nl/ Instagram