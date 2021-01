Daniel Dasslers Con Spirit krijgt voorvoegsel DSP

Con Spirit (Cornet Obolensky x Acorado I) van Daniel Dassler mag het voorvoegsel DSP (Deutsches Sportpferd) dragen. Sinds 2017 vergeeft het Landesverband Bayerischer Pferdezüchter deze titel aan paarden die positief opvallen in de topsport. Het voorvoegsel werden eerder toegekend aan onder andere DSP Alice (v. Askari) van Simone Blum, DSP Sammy Davis Jr. (v. San Remo) van Dorothee Schneider en DSP Cuba Libre (v. Con Spirit) van Max Kühner.

Con Spirit werd op driejarige leeftijd kampioen van de Zuid-Duitse hengstenkeuring in München en kreeg de ultieme tien voor het vrijspringen. Op zevenjarige leeftijd nam hij deel aan het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken en een jaar later sprong hij al internationaal op 1,60 m.-niveau.

Master Hengst

Op de German Masters van 2019 in Stuttgart werd Con Spirit geëerd met de titel ‘Master Hengst’. Voor zijn prestaties in de internationale springsport krijgt de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst nu het voorvoegsel DSP.

Bron: Horses.nl/persbericht