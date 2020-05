Daniel Deusser: ‘De wedstrijden heb ik nog niet gemist’

Daniel Deusser was met Scuderia 1918 Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr. Blue) en Killer Queen VDM (Eldorado van de Zeshoek TN x For Pleasure) goed onderweg richting de Olympische Spelen in Tokyo, maar heeft door de coronamaatregelen zijn drukke levensstijl de afgelopen weekend behoorlijk moeten aanpassen.

Deusser raakte er snel aan gewend niet meer van huis te hoeven. “Het is nu acht weken geleden dat we niet meer op concours mochten en ik kijk er naar uit als het weer begint. Maar de wedstrijden heb ik nog niet echt gemist. Een normaal weekend, met meer tijd voor mijn gevoel en twee dagen thuis, daar raakte ik heel snel aan gewend.”

Veel van huis

De springruiter telde nooit hoeveel dagen hij jaarlijks onderweg is, maar beseft dat hij weinig thuis is. “Met wedstrijden ben ik veelal weg van donderdag tot zondag. Als het volgende weekend dan weer concours is, ben ik op maandag weer thuis. Dan maakt een zevendaagse week, waarvan ik slechts maandag tot en met woensdag ’s ochtends en ’s avonds met mijn gezin kan doorbrengen. Acht weken thuis zijn is voor mij erg veel.”

Niet klagen

Hoewel de coronamaatregelen wereldwijd veel invloed hebben, heeft de ruiter er niet veel last van. “Ik kan nog steeds naar stal en zet mijn werk normaal voort. Als ik mezelf met anderen vergelijk, mag ik absoluut niet klagen. Ik kan met de paarden blijven werken en onze terrein is erg groot. Er komen weinig mensen over de vloer en we hebben op het moment allemaal wat minder stress.”

Tijd voor training

Dat betekent ook dat Deußer meer tijd heeft voor de training van zijn paarden. “Dat geldt vooral voor de jongere – de zeven- tot achtjarigen – zodat ze sterker kunnen worden en zich blijven ontwikkelen. Mijn paarden worden allemaal gereden. Sommige wat minder, sommige meer op de renbaan of in het bos. Zoals altijd komen ze allemaal meerdere keren per dag buiten. Mijn wedstrijdpaarden zoals Tobago en Killer Queen springen momenteel niet wekelijks, maar doen vooral gymnastiserend werk.”

Enorm veel potentieel

De ruiter beschouwd vooral Killer Queen als een talent voor de toekomst. “Haar succes van de afgelopen maanden spreekt voor zich. Ze heeft ongelooflijk veel mogelijkheden. Ze is jonger dan Tobago, maar heeft enorm veel potentieel. Voor 2021 kan ik nog niet zeggen wie mijn favoriet zal zijn, maar ze maken enorme ontwikkelingen door.”

Bron: Reiter Revue