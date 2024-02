Daniel Deusser’s Killer Queen VDM terug in de ring

De Rolex Grand Prix-winnares van Aachen (2021), Killer Queen VDM (v.Eldorado van de Zeshoek TN), is na een tussenstop van een aantal maanden vanwege een blessure weer terug in de ring te vinden. Op de Sunshine Tour in Vejer verscheen Deusser verschillende keren aan de start met de veertienjarige merrie. Ze sloten hun comeback zondag succesvol af met een tweede plaats in de CSI4* Medium Tour over 1.50m.

Afgelopen zomer (augustus) maakte het duo nog deel uit van Duitse team dat er met de zege vandoor ging in de landenwedstrijd in Brussel. Individueel behaalde ze toen nog de vierde plaats in de Grote Prijs. Sindsdien is de merrie niet meer in de ring verschenen tot aan de Sunshine tour. Met een tweede plaats in de CSI4* Medium Tour over 1.50m lijkt de merrie voor het grasseizoen weer in goede vorm.

Bron: Horses.nl/ Spring-Reiter