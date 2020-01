Danielle Waldmans Lizziemary herstellende van oophorectomie

Lizziemary (Cabri d'Elle x Acord II) van Danielle Waldman heeft onlangs een oophorectomie ondergaan. Dit is een kijkoperatie waarbij één van de eierstokken is verwijderd. Omdat de merrie nog herstellende is, vliegt ze niet mee naar Wellington, waar Waldman zich jaarlijks vestigt voor het Winter Equestrian Festival.

Na de Longines Global Champions Tour in New York afgelopen september, bracht Waldman de veertienjarige merrie niet meer aan start. Vorig seizoen won de combinatie onder andere de Nations Cup-rubriek in Moskou en de LGCT-wedstrijden in Berlijn en Shanghai.

Bron: Grand Prix Replay