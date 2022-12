David Broome krijgt Horse&Hound Lifetime Achievement Award

David Broome heeft de Horse&Hound Lifetime Achievement Award gekregen. De Britse springlegende werd op een gala van het Engelse hippische tijdschrift in het zonnetje gezet vanwege zijn levenslange verdienste voor de Britse paardensport.

David Broome was in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw een legende. Hij was de eerste Brit die wereldkampioen werd. Hij pakte de Europese titel drie keer en nam aan vijf Olympische Spelen deel. Broome behaalde deze successen met paarden als Countryman, Sportsman, Mr Softee en Philco. Ook op bestuurlijk vlak was Broome actief als voorzitter van British Showjumping.

