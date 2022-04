David Wills EK-paard C Vier verkocht

De familie Rijkens uit Elsmhorn heeft C Vier (Cardento x Condorde) verkocht. De twaalfjarige Holsteiner-ruin was onder het zadel van David Will actief in de internationale springsport en sleepte vorig jaar op het Europees kampioenschap in Hagen teamzilver binnen. Eerder deze maand werden Will en C Vier zesde in de FEI Wereldbekerfinale. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar van de ruin is.

De door W. Wolters gefokte C Vier begon zijn internationale carrière onder het zadel van Janine Rijkens en kwam in de zomer van 2020 bij Will onder het zadel. De Duitser wist al snel dat de ruin een speciale was. Niet lang daarna wonnen ze met het Duitse team de landenwedstrijd in Vilamoura en werden ze derde in de Grote Prijs. Kort daarop wonnen ze de Nations Cup in in Vejer de la Frontera en werden tweede in de GP.

Vorig jaar wonnen Will en C Vier op sensationele wijze de CSI5* Grand Prix van Rome en wonnen teamzilver op het EK.

Bron: St. Georg