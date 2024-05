De beloftevolle protegées van Niels Bruynseels

Als topruiter weet Niels Bruynseels precies waar de sport, en daarmee ook de fokkerij, om vraagt. Atletische paarden met meewerkende karakters, galop, vermogen en rijdbaarheid. Zijn ambities voor de sport gecombineerd met zijn passie voor de fokkerij heeft geresulteerd in een exclusief hengstenbestand, met daarin absolute toptalenten als Un Baron van de Zeshoek, Vintage en Qupido H. Stuk voor stuk hengsten uit sterke stammen die voldoen aan de strenge criteria van de Belgische teamruiter.

Dat Niels Bruynseels tot de beste ruiters ter wereld behoort is het gevolg van een constante reeks uitmuntende prestaties met meerdere talentrijke paarden. De meeste paarden leidde hij van jongs af aan op en daarmee heeft hij een neus voor talent ontwikkeld. Paarden die zich later op het hoogste niveau hebben bewezen, gaven hem op jonge leeftijd al een speciaal gevoel. En dat gevoel heeft Niels ook met bijvoorbeeld de jonge hengsten Un Baron van de Zeshoek, Vintage en Qupido H. Daarnaast maken zijn voormalige toppaard Jenson van ’t Meulenhof Z, die tot de nieuwe lichting topverervers gerekend kan worden en bij Zangersheide ter dekking staat, evenals de talentrijke

Senecio Z (v.Hunters Scendro) deel uit van het gamma van NB Stallions. Laatstgenoemde staat ter dekking bij mede-eigenaar Van de Heffinck.

Un Baron van de Zeshoek

Tot Niels’ absolute favorieten behoort de pas vierjarige Un Baron van de Zeshoek, een zoon van El Barone 111 Z uit de stam van toppaarden als Eldorado van de Zeshoek, GL Events Dorai d’Aiguilly en Bijou Orai. ”Un Baron van de Zeshoek is een zeer speciaal paard, toen ik hem voor het eerst zag springen was ik op slag verliefd. Ik heb hele hoge verwachtingen van hem voor de sport en fokkerij, en heb vorig jaar gelijk zo’n vijftien eigen merries van hem gedekt. Hij is zeer goed gefokt en heeft al van zich doen spreken op de hengstenkeuring en in de hengstencompetitie”, vertelt Niels over deze BWP-gekeurde hengst, wiens eerste nakomelingen aan alle hoge verwachtingen lijken te voldoen.

‘De fokkerij staat bij mij voorop’

”De fokkerij heeft altijd mijn interesse gehad en ik heb in mijn carrière meerdere zeer goede hengsten gehad. De sport staat bij mij voorop maar ik heb inmiddels een aantal hengsten die voor de fokkerij ook absoluut meerwaarde hebben. Ons aanbod is beperkt, want alleen de beste hengsten zijn in mijn ogen goed genoeg.”

‘Vintage is een echte meewerker’

Daarmee doelt Niels ook zeker op de bloedgemaakte Vagabond de la Pomme-zoon Vintage. ”Ik spotte Vintage op de hengstenkeuring in Oldenburg en heb hem daar samen met Paul Schockemöhle gekocht. Hij is daarna naar onze stal gekomen en wordt opgeleid door Jorik Vervoort, met wie hij het heel goed doet. Vintage wordt steeds sterker en heeft enorm veel aanleg als springpaard. Daarbij is hij zeer lichtvoetig, heeft hij heel veel bloed en springt hij met

veel lichaamsgebruik. Ook heeft Vintage een zalig karakter, het is een echte meewerker dus dat belooft veel goeds voor de toekomst.” In de hengstencompetitie heeft Vintage al blijk gegeven van zijn kwaliteiten en hij komt uit een zeer goede stam. Zijn moeder Ilona is een halfzus van de internationale 1.50/1.60m-paarden Check In (v. Cordalmé Z), waarmee Samantha McIntosh deelnam aan de Wereldruiterspelen, Check Up 3 (v.Cordalmé Z) en Checkter (v. Cellestial).

Toekomstig toppaard

Een derde zeer interessante optie voor de prestatiegerichte fokkers is de achtjarige Qupido H. Deze zoon van de Grand Prix-sport- en fokhengst Cicero Z werd opgeleid door Jorik Vervoort en is dit jaar onder de hoede van Niels gekomen, met wie hij al opvallende nulrondes in het 1.40m neerzette. ”De combinatie van Cicero Z en Baloubet du Rouet sprak mij fel aan toen ik hem op de hengstenkeuring spotte. Qupido heeft alles in huis voor de grote sport. Hij heeft veel bloed en is heel gevoelig, dus ik neem echt de tijd voor zijn verdere opleiding. Het gevoel dat hij mij geeft, doet mij vermoeden dat hij kan uitgroeien tot één van mijn toppaarden. Ook zijn eerste nakomelingen zijn veelbelovend, ze hebben net als hun vader veel bloed en kwaliteit. Gezien zijn eigen talent en sterke pedigree komt dat niet als een verrassing”, besluit Niels Bruynseels. Qupido H’s moeder Daloubette van de Krekebeke sprong zelf op het hoogste niveau met Bart Clarys en Julie De Pelsmaeker, en leverde niet minder dan tien internationaal springende nakomelingen waaronder de 1.55/1.60m-geklasseerde Jaloubet van de Oosthoeve (v.Berlin) van Juan Carlos Perez Resendi.

Meer informatie over de hengsten van NB Stallions is te vinden op www.nbstallions.com, waar ook

direct sperma besteld kan worden.

Bron: persbericht