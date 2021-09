De nasleep van Valencia: sportieve carrière Grand Prix-merrie Leotie definitief voorbij

Eigenaresse Tina Poll heeft bekend gemaakt dat de Grand Prix-merrie Leotie (Lord Pezi x Couleur Rubin) niet meer in de sport terugkeert. De tienjarige Hannoveraanse-merrie, die met de Duitser Christoph Könemann aan de Valencia Tour deelnam, raakte daar geïnfecteerd met rhinopneunomie (EHV1). "We hadden lange tijd de hoop dat ze in de sport zou terugkeren, ze is namelijk een echte vechter, maar we zijn allen verdrietig dat Valencia het einde van haar sportcarrière betekent."

“Desondanks zijn we hartstikke dankbaar dat onze grote het overleefd heeft. Ik ben er zeker van dat haar nieuwe leven samen met haar vriendinnen Zapria en Garruby haar veel vreugde zal brengen”, aldus Poll.

Leotie werd in 2011 geboren bij haar Britse fokkers Johann en Johanne Krull. Ze liep vervolgens in 2019 haar eerste internationale wedstrijden met Manfred Scheid en liep datzelfde jaar haar eerste Grand Prix. In 2020 nam Janne Friederike Meyer-Zimmermann de teugels over en dit jaar bracht Könemann haar aan de start in Valencia. Op 20 februari sprong ze haar laatste parcours. In het CSI3* twee fasen-parcours over 1,45m werd ze vijfde.

Bron: Horses.nl/FB