Deelname Wereldbekerfinale voor Marcus Ehning niet in gedrang door val

Marcus Ehning kwam afgelopen week in Gothenburg ten val in het parcours en blesseerde daarbij zijn stuitbeen. De ruiter zag daardoor af van deelname aan de Wereldbekerwedstrijd in de Zweedse hoofdstad. Desondanks komt zijn deelname aan de finale daardoor niet in het gedrang: "Gelukkig hebben we al genoeg punten voor de finale in Las Vegas."

De Duitse ruiter neemt momenteel de tweede plaats op de tussenstand van het FEI Wereldbekerklassement in en is daarmee al verzekerd van deelname aan de finale. Na zijn val op de vrijdagavond in Gothenburg bracht Ehning op de zaterdag daarna nog wel Priam du Roset (Plot Blue x Tanael du Serein) aan start in de 1,45m, maar bemerkte toen teveel pijn te hebben voor de hoofdrubriek.

Bron: Spring Reiter