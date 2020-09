Met oog op de Blom Cup kreeg Doron Kuipers een aantal maanden geleden Just Special VK (Falaise de Muze x Toulon) te rijden. Dat bleek een goede zet want de combinatie won overtuigend het kampioenschap voor zesjarigen. Nu heeft Kuipers afscheid moeten nemen van de merrie: zij is verkocht naar Zwitserland.

Just Special VK was in eigendom van Mark van Kleef. Hij fokte de Falaise de Muze-dochter uit een lijn waar hij al meerdere generaties mee fokt.

Bron: Horses.nl