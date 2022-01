Douglas Lindelöws EK-paard Casquo Blue verkocht

Douglas Lindelöw heeft afscheid genomen van zijn internationale toppaard Casquo Blue (Chacco Blue x Carthago). De Zweedse ruiter, die de twaalfjarige Oldenburger vorig jaar aan de start bracht op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck, heeft de verkoop op Instagram aangekondigd. Wie de nieuwe ruiter of amazone wordt, is nog niet bekend.

De op Gestüt Lewitz gefokte Casquo Blue was tot kort in eigendom van Stall Zets, die normaal gesproken in de dravers thuis is. “Met zijn altijd positieve karakter, zijn grote hart en sterke wil, heeft hij altijd indruk op me gemaakt en het was altijd leuk om wedstrijden met hem te rijden”, vertelt Lindelöw.

Kers op de taart

Casquo Blue startte zijn carrière in Frankrijk, die de ruin onder andere op het WK Jonge Springpaarden aan de start bracht. In 2018 nam Lindelöw de teugels over. Ze sprongen goed mee in meerdere vijf sterren- en wereldbekerwedstrijden. Kers op de taart was de deelname aan het EK, waar ze met het team vierde werden.

Bron: St. Georg