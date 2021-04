Duits jeugdkampioenschap vindt pas in zomer plaats

De finale van het Duitse jeugdkampioenschap in de discipline springen zou oorspronkelijk worden verreden van 12 tot en met 14 maart, maar het rhino-virus gooide roet in het eten. Nu strijden de beste jonge springruiters van 30 juli tot en met 1 augustus in Warendorf om de naar Hans Günter Winkler vernoemde titel.

Door deze verschuiving vindt het jeugdkampioenschap springen gelijktijdig plaats met dat van eventing.

Paardenwissel

Aan de finale nemen 25 Junioren en Young Riders deel, die in het jaar van de finale niet ouder worden dan 19 jaar en die zich via selecties hebben gekwalificeerd. De combinaties springen een parcours op het Duitse M*-niveau. De beste vier ruiters komen vervolgens terug en rijden elkaars paarden in een paardenwissel.

Bron: Horses.nl/St-Georg