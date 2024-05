Duits kampioen Crack HV weer terug naar Richard Vogel

Vanaf midden juni maakt de negenjarige hengst Crack HV zijn rentree naar de stallen van de Duitse springruiter Richard Vogel. In 2021 werd de Cornet Obolensky-zoon onder Vogel gekroond tot Duits kampioen bij de zesjarige paarden waarna er meerdere internationale klasseringen volgde.

De Cornet Obolensky-zoon ontving zijn dekbrevet bij het Hannoveraanse – en Holsteiner stamboek. In 2023 verscheen het duo aan de start bij de Burandtwiese in Warendorf, waar ze de Grand Prix wonnen. Eind van het jaar maakte Crack HV zijn internationale debuut op 1,50m niveau. Na een tussenperiode van ruim een half jaar zal de hengst weer zijn rentree in de sport gaan maken.

Bron: Holsteiner Verband