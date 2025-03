Duitse jeugdamazone (19) door tragisch ongeval overleden

Op 6 maart 2025 is de Duitse jeugdamazone Madlen Boy door een tragisch ongeval om het leven gekomen. De negentienjarige springamazone overleed aan de gevolgen van een ernstig ongeluk tijdens de training van één van haar paarden.

In 2020 werden Madlen Boy en de Oldenburger-merrie Charlet Blue (v. Chacco Blue) in het perspectiefkader voor junioren opgenomen. Een jaar later wonnen ze de Grote Prijs op de Verdener Jugend-Challange in de klasse S**. In 2022 werden de amazone en Charlet Blue negende op de Duitse jeugdkampioenschappen bij de junioren. Nog een jaar later bereikten ze de finale op de nationale kampioenschappen en werden ze vierde op de Aachen Youngstars in de klasse S. Madlen Boy sprong met meerdere paarden internationaal. Eerst bij de children, later bij de junioren.

Bron: Oldenburger Verband