Edwina Tops-Alexander stuurt GP-winnares California met pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van California (L'Esprit x Libero H) die door Edwina Tops-Alexander succesvol in de internationale sport werd uitgebracht. De 15-jarige KWPN-merrie, gefokt door J. Dunnewind en G. van Beesten, mag van haar pensioen gaan genieten.

Edwina Tops-Alexander vormde vanaf het najaar van 2016 een combinatie met California. In dat jaar werden ze tweede in de Grote Prijs van London Olympia. In de jaren daarna behaalde het duo meerdere topklasseringen waaronder een derde plaats in de GP van St. Tropez en overwinningen in de Grote Prijzen van Parijs, Miami en Praag. Verder staat op hun erelijst de zege van de Wereldbekerwedstrijd in La Coruña.

Bijzondere band

“Dit is een eerbetoon om de pensionering van een van mijn ongelooflijke paarden California aan te kondigen. Zo’n bijzonder paard dat mij en mijn team zoveel vreugde en plezier heeft gegeven”, aldus Edwina Tops-Alexander. “California deed altijd haar best en gaf elke keer dat ze de ring betrad het maximale. We hebben veel doelen bereikt. Maar het belangrijkste was dat de band die we samen hadden heel bijzonder was. Cali, je zal in de hele sport worden gemist en ik ben zo dankbaar voor alles wat je voor mij hebt gedaan. We zijn erg enthousiast over de nakomelingen die je al hebt voortgebracht en er zullen er nog veel meer komen.”

