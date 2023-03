Ehnings Sandro Boy viert dertigste verjaardag

Gisteren werd bij Marcus Ehning op stal de dertigste verjaardag van Sandro Boy gevierd. De Oldenburger-hengst sprong met Ehning jarenlang op het hoogste niveau en won in 2006 de FEI Wereldbekerfinale in Kuala Lumpur. Vanaf 2011 geniet de Sandro Z-zoon van zijn pensioen.

“We zijn heel blij dat het zo goed met hem gaat en we hopen hem nog lang te mogen bewonderen”, schrijft Ehning. Samen wonnen Ehning en Sandro Boy veertien Grand Prix’ en naast de Wereldbekerfinale van 2006 wonnen ze in 2007 de Nations Cup in Barcelona. In 2011 ging Sandro Boy na een uiterst succesvolle carrière, waarin hij 1,2 miljoen euro aan prijzengeld won, met pensioen.

Sandro Boy, die bij een groot aantal stamboeken is goedgekeurd, was gedurende zijn sportieve carrière beperkt beschikbaar voor de fokkers, maar leverde een behoorlijk aantal topsportpaarden en goedgekeurde zonen, waaronder Ehnings Grand Prix-merrie Sabrina, Fantomas de Muze en Sandro Boy Junior.

Bron: Horses.nl