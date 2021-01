Eigenaar haalt Wereldbekerwinnaar Alamo naar huis

De KWPN-ruin Alamo (Ukato x Equador) wordt niet langer uitgebracht door Daniel Bluman. Het fokproduct van Daan Nanning, die in 2019 met Steve Guerdat de Wereldbekerfinale won, is teruggekeerd naar zijn eigenaar Gerardo Pasquel Mendez. De Mexicaan wil het toppaard zelf in de sport uit gaan brengen.

Alamo werd sinds september 2020 uitgebracht door Daniel Bluman. In die tijd behaalde het duo meerdere successen maar de meest aansprekende resultaten boekte de ruin onder Steve Guerdat. Zo stond het duo onder andere bovenaan in Geneve, Helsinki en Waregem. Hoogtepunt in hun carrière was de zege in de Wereldbekerfinale van 2019 in Gothenburg.

Mendez

In de tussentijd zat Gerardo Pasquel Mendez al vaker in het zadel van Alamo. Ook hij bracht het paard uit in de internationale sport.

Bron: Wos/ Horses.nl